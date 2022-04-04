Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

04.04.2022 15:05
Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 990 uyuşturucu hap, 2 kilogram esrar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan A.K. ve A.S. tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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