Üye Girişi
Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

14.02.2022 16:55
Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dikmece Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bulunan köpek yavrusunu kucaklarına alarak dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500

İtfaiye, Antakya, Hatay, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:01:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement