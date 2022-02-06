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Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

06.02.2022 18:12
Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

Son dakika haberleri... Hatay'da yaz aylarında yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Hatay'da yaz aylarında yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Seldiren Mahallesi'ndeki ormanlık alanda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yayman, AA muhabirine, Hatay'da yanan ormanların kısa sürede tekrar eski görünümüne kavuşacağını söyledi.

Soğuk ve yağışlı hava olmasına rağmen fidan diktiklerini dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"Maalesef burada ciğerlerimizi yakan bir yangın oldu. Aslında sadece orada ağaçlar yanmadı sadece çam fidanları yanmadı, bizim de kalbimiz ve ciğerlerimiz yandı. Hepimiz çok üzüldük ve bu orman yangınlarını çıkartan teröristleri bir kez daha lanetliyoruz. Dağda, ovada, şehirde, mağarasında ve inlerinde yok edilenler bu defa kendilerine 'ateşin çocukları' şeklinde bir isim takarak ormanlarımızı yaktı. Bu sene de yazın her yerde ormanlarımızı yaktılar. Buradan onlara sesleniyoruz. Siz ne yaparsanız yapın bu milletin duası da bu milletin çalışması da Cumhurbaşkanımızla ve milletimizle beraber, siz bir yaktığınızda biz bin dirilerek buraya geleceğiz. Bugün de ağaç dikme merasimindeyiz. Görüyorsunuz çok bulutlu bir hava var arka tarafta karlar var ve soğuk bir havada inşallah fidanlarımızı dikeceğiz. Bizim millete ve memlekete olan bakışımız böyledir. Allah'ın izniyle biz memleketimizin ağacını seviyoruz toprağını ve çiçeğini seviyoruz."

Sadece iyi günde değil zor zamanda da her zaman milletimizin yanındayız diyen Yayman, "Samandağ ilçesini çantada keklik olarak ve cepte görenler Samandağ'ın en küçük yol hizmetini, su hizmetini ve en küçük bir altyapı hizmetini çok görenlere inşallah Samandağ halkı önümüzdeki dönemde en güzel cevabı verecektir. Toprakla buluşturduğumuz fidanların hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da yanan ormanlık alanlarda fidan dikimine devam ettiklerini belirtti.

Koç, orman yangınlarıyla küle dönen alanların yemyeşil bir görüme kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, "Burayı el birliğiyle yemyeşil hale getireceğiz. Mart ayının sonuna kadar da 6 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." dedi.

Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor
Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

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Kahramanmaraş, Mustafa Koç, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hatay'da yangından zarar gören ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor - Son Dakika


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