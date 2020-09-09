Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.
Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde ilerleyen motorize yunus ekibine ait motosiklet devrildi.
Çevredekilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı 2 polis, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polislerin durumun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 20:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Hatay'da yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralandı - Son Dakika