Son Dakika | Hatay'da yüz yüze eğitim kararı - Son Dakika

Son Dakika | Hatay'da yüz yüze eğitim kararı

12.10.2020 13:09
Son Dakika | Hatay'da yüz yüze eğitim kararı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezi ve ilçelerindeki, seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili karar aldı.

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezi ve ilçelerindeki, seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili karar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde bugün itibarıyla 5 gün yüz yüze eğitimin başladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecektir. Belirtilen çerçevede öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını var olan şartlar içerisinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en iyi imkanlar kullanılarak gerekli tüm tedbirler alınacak. Çalışmalar, tedbirler ivedilikle planlanacak ve uygulanacak. Uygulamada vatandaş ve öğrencilerin mağduriyetine yol açacak herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."

İmam Hatip, Karar, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hatay'da yüz yüze eğitim kararı - Son Dakika

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