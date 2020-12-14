Hatay'da fabrika yangını - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Üçgüllük Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikayı saran yangına, fabrika sahipleri ve çalışanları müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.