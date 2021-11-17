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Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı

17.11.2021 14:02
Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - Kurtlusoğuksu yolunda meydana gelen zincirleme kazada sürücüleri belirlenemeyen 27 AHF 718, 31 MJ 042, 31 R 4024 ve 31 NAA 06 plakalı otomobiller çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçlardaki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazaya karışan araçlar çekildikten sonra yol trafiğe açıldı. - HATAY

Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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