Ankara Barosu, Hatay'daki orman yangınının faillerinin gereken cezayı almaları için hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Baronun internet sayfasından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı alçak terör örgütü PKK tarafından üstlenilen ve sadece ülkemizin ciğerlerini değil hepimizin yüreklerini yangın yerine çeviren Hatay'daki kundaklamalar; aynı terör örgütünün insanlıkla birlikte ağaçların, kuşların, tavşanların, kaplumbağaların, kısaca yaşayan her canlının ve güzel olan her şeyin düşmanı olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bir ormanı içinde yaşayan canlılarla birlikte ateşe verecek kadar gözü dönmüş alçakların hak ettikleri cezayı görmeleri için Ankara Barosu olarak insanlar, hayvanlar ve doğa adına sürecin takipçisi olacağımızı saygılarımızla tüm kamuoyuna arz ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.