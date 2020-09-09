Son Dakika: Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı Bakan Pakdemirli: "Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık.

Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: "Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık. O sebeple yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı"

HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 93 saat sonra kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık. O sebeple yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde çıkan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını 93 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Açıklama için kameraların karşısına çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde sadece Hatay'da aktif yangının bulunduğunu söyledi. 2019 yılı istatistiklerine göre yanan alan konusunda geriden geldiklerini vurgulayan bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle orman teşkilatı olarak sadece Hatay'ın Samandağ ilçesinde aktif yangınımız bulunmaktadır. Sabah istatistiklere baktım bu sene hepiniz farkındasınız, yüzde 30'a varan bir yangın artışı var. Ama 2020 ile 2019'u karşılaştırdığım zaman aşağı yukarı yüzde 15 kadar yanan alanda geriden geliyoruz. İnşallah yangın sezonunu başarılı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradaki yangına 23 farklı bölgeden, 50'den fazla ilden araçla müdahale ettik. Tekraren 2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ek müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 800 işçi ve 50 teknik personelle müdahale ettik. Ayrıca belediyelerden ve çeşitli kamu kuruluşlarından da 50 kadar itfaiye ve 20 iş makinası kadar takviye ile de yangınla mücadelemizi sürdürdük. Kabaca her makine 80 saat civarında yangında çalıştı. 450 saatin üzerinde helikopterlerimiz uçtu. 10 bin tonun üzerinde de helikopterlerimiz su attı. 70 saat uçak kullandık bu da aşağı yukarı bin ton su atılmış oldu. Bu da tabi denizin uzak olmasından dolayı uçakların atmış olduğu miktarda biraz daha azaldı. Çarpıcı bir rakamda 150 kilometre saha içerisinde yol açtık. Tam 150 kilometre yeni yol açmak zorunda kaldık çünkü sarp coğrafyası olan, arazisi zor olan bir coğrafyada çalıştık. 5 aracımız kazaz yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı. Allah'a çok şükür hiçbirinin sağlık durumlarında sıkıntı yok" dedi.

Yangınla mücadelenin uzama nedenlerinden birinin de önceliği yerleşim yerlerine verilmiş olması olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, yangını Arsuz ve Belen ilçelerine sıçramadan kontrol altına aldıklarını ifade etti. Pakdemirli, "Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık. O sebeple yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı. Özellikle dün kuzeybatıyı takip etmemiz çok önemliydi. Aslında dün çok daha farklı ve çok erken neticeler alabilirdik ama kuzeybatı tarafı önemliydi. Eğer alevleri kuzeybatı tarafına geçirseydik, Belen ve Arsuz ilçeleri de ciddi risk altına girebilirdi. Buralardaki alan çok yoğun orman bir alan. Yukarıdan baktığınızda yeri göremeyeceğiniz kadar yoğun orman bir alan. Arkadaşlarımız bunu da başarılı çalışmalarıyla engelledi" diye konuştu.

İlk defa İHA'ların desteğiyle yangına müdahalede bulunduklarının da altını çizen Bakan Pakdemirli, "İlk defa bu yıl İHA'ların uzun süren yangınlarda bu kadar vazgeçilmez olduğunu gördük. İlk kez görüntü izleme teknolojilerinin, meteoroloji kurulumuzun bize sağlamış olduğu 3 boyutlu rüzgar simülasyonlarını ve ileri ki saatlerde rüzgarın ne tarafa döneceği bilmek önemliydi. ve ilk kez de bilgi sistemlerine dayalı tek bir ekran, tek bir pencerede yangının tamamını görebileceğiniz, araçlarınızı görebileceğiniz, yangının odak noktasını görebileceğiniz, rüzgarı görebileceğiniz, yanan yerleri görebileceğiniz, birkaç saat sonrasını görebileceğiniz tam anlamıyla bir sisteme kavuşmuş olduk. Tabi bu sistem hala deneme aşamasında ama bu yangının kontrolü aşamasında bizde çok büyük faydaları oldu" şeklinde konuştu.

Yangının 93 saat sonra kontrol altına alındığını söyleyen Pakdemirli şöyle devam etti:

"Arkadaşlar 93 saat sonra yangın tam anlamıyla kontrol altına alındı. Bizim kontrol altında dememiz, yangının belirli yerlerde ufak tefek devam ediyor olmasıdır. Şu an itibariyle ufak tefek yerler dışında da önemli devam eden bir yer yok. Bu saha 3-4 gün daha terk edilmeyecek ve izlenmeye devam edilecek. Yer yer parlamalar olabilir ama şu an itibariyle özellikle yangını daire altına alınmış durumdadır. Ayrıca belirli yerlerde yangının çıkması veya parlaması muhtemel yerlerde de araçlarımız mevcut. Hatta güney kısmında ikinci bir çemberimizde var diyebiliriz. Bize tüm yangınlarda ve bu yangında da destek olan sayın cumhurbaşkanımıza sizlerin nezdinde teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizlere destek oldu. Sürekli aradı, sürekli bilgi aldı, sürekli talimatlarını aldık. Onun talimatları doğrultusunda buradaki çalışmalarımızı yönlendirdik"

Bakan Pakdemirli açıklamalarının ardından Hatay'dan ayrıldı.

Son Dakika: Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı

Bekir Pakdemirli, Yangın, Bakan, Hatay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 18:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei