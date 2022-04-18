Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

18.04.2022 17:28
Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'nde gece başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, sabotaj iddiasıyla gözaltına alınan O.K. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denilmişti.

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Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (3) Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor (3) Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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