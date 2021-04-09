Son dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 kişiye dava açıldı - Son Dakika

Son dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 kişiye dava açıldı

09.04.2021 11:11
Son dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 kişiye dava açıldı, System.String[]

Son dakika haberi: Hatay'da geçen yıl çıkan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan iki kişiden biri hakkında 17 yıl 6 ay, diğeri için 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hatay'da geçen yıl çıkan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan iki kişiden biri hakkında 17 yıl 6 ay, diğeri için 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de yayılan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan Erman K. (31) ve Hakan D. (31) hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hakan D. için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" ve "orman yakmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıl 6 ay, Erman K. hakkında da "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten yangın çıkarmaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 3 ilçede çıktıktan sonra yayılarak çok sayıda ev, iş yeri ve ormanlık alana zarar veren yangınla ilgili terör örgütü PKK mensuplarının sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı vurgulandı.

Terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olarak kabul edilen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin sosyal medya hesapları üzerinden, yangınların kendileri tarafından çıkarıldığına dair röportaj yer aldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen tutuklu sanık Hakan D, olay gecesi Payas'ta arkadaşlarıyla alkol aldığını belirtti.

Daha sonra arkadaşlarından ayrılıp yürümeye başladığını bildiren Hakan D, "Bir süre sonra tanımadığım bir şahıs yanıma gelerek 'Neden otları yakmaya çalıştın?' diye sordu. Ben de ot yakmadığımı söyledim. Daha sonra polisler geldi. Her ne kadar emniyete ait kamera kayıtlarında o bölgeden benden başka kimsenin geçmediği görülse de oradaki yangını ben çıkarmadım. Zaten yanan alan da orman değil, küçük bir otluk alandı. Üzerimde sigara bulunmadığı halde çakmak bulunmasının sebebi de sigaramın o anlık kalmamış olmasıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık K.A. ise iddianamedeki beyanında, Hakan D'nin kuru otları yaktığını gördüğüne dikkati çekerek, "Hemen şahsa müdahale ettim ve daha sonra polis ekipleri geldi." bilgisini paylaştı.

Diğer sanığın elinde yanık yarası bulundu

İddianamede, sanık Erman K'nin ise şüpheli hareketler sergilemesi üzerine bekçilerce takip edildiği, bu sırada sanığın yerden aldığı kağıt parçasını çakmakla yakarken yakalandığı belirtildi.

Erman K'nin, "Yerde bir kağıt parçası görüp aldım. Cebimdeki çakmakla kağıdı yaktım. Kağıdı ne için yaktığımı, o an aklıma neden böyle bir şey geldiğini de bilmiyorum. Yanan kağıt elimdeyken bekçilerin bana seslendiğini duydum. Bunun üzerine kağıdı yere attım. Daha sonra karakola götürüldüm. Kağıdı neden yaktığımı bilmiyorum." şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.

İddianamede, Erman K'nin sol el bileğinde yanık izi bulunduğu ve kendisine sorulduğunda olay gününden önce eline kaynar su döküldüğünü ileri sürdüğü ancak Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğünden gelen raporda ise söz konusu yanığın alevle de oluşabileceğinin belirtildiği kaydedildi.

PKK elebaşlarından Karayılan terör örgütü mensuplarına talimat vermiş

İddianamede, bilgi sahibi sıfatıyla, Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanarak tutuklanan "gri" kategorideki PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in de ifadesine yer verildi.

Terörist Çelik, "Orman yangınları konusunda, gençlik yapılanmasına eylem yapmaları için genel çağrıda bulunuldu. Murat Karayılan'ın, uzun yıllardır bu hususta yaptığı çağrı sadece örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne yönelik değil genel bir çağrıydı. Murat Karayılan bu çağrıyı basın yoluyla 'bir ormanı yakmak için cephaneye gerek yok, bir kibrit bir benzin yeterlidir' şeklinde." ifadelerini kullandı.

Hatay'da geçen yıl çıkan orman yangınları Belen, İskenderun ve Aruz ilçelerinde ev ve iş yerlerine de zarar vermişti, yangınlar 2 gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınmıştı. Gözaltına alınan Hakan D. ve Erman K, tutuklanmış, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak kabul edilen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" yangınları kendilerinin çıkardığına yönelik sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Orman Yangınları, Terör, Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 kişiye dava açıldı - Son Dakika


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