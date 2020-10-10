Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı

10.10.2020 11:57

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangından etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangından etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Dün sabah saatlerinde Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve 3 ilçeye yayılan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Belen ilçesindeki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı." dedi.

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin şiddetlendiğini anlatan Sabancı, "Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın daha sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu." ifadesini kullandı.

"Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım"

Belen ilçesindeki evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğal gazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaten söndürme şansınız yoktu, yayıldı. Öğlene kadar yangın 5 kilometre ilerledi. Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım."

İskenderun ilçesindeki filtre fabrikası zarar gören Zeki Dokuma da işletmesinde zarar oluştuğunu kaydetti.

Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı
Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı
Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı
Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı

İskenderun, Arsuz, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki yangından etkilenen vatandalar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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