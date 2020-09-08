Son dakika... HATAY Evinde ölü bulundu, cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı - Son Dakika

Evinde ölü bulundu, cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın (55) cenazesi, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum polise bildirildi. Altındağ'ın yaşadığı eve giren polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini saptadı. Ölümünün üzerinden 3-4 gün süre geçtiği öne sürülen Altındağ'ın cenazesi, fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:00 - Kaynak: DHA
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