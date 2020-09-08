Son dakika... HATAY Evinde ölü bulundu, cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı

Son dakika haberi: Evinde ölü bulundu, cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın (55) cenazesi, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Evinde ölü bulundu, cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı HATAY'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın (55) cenazesi, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum polise bildirildi. Altındağ'ın yaşadığı eve giren polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini saptadı. Ölümünün üzerinden 3-4 gün süre geçtiği öne sürülen Altındağ'ın cenazesi, fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:00 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika... HATAY Evinde ölü bulundu, cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı - Son Dakika

Son Dakika

İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday

Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü

Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

Fidye için kaçırılan İranlı iş adamı yaşadığı işkenceyi anlattı: Dayaktan bayılmamam için şekerli su içirdiler

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk

Tekirdağ'da sergilenen 141 kiloluk dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı