Son dakika! Hatay'ın Belen Belediye Başkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Dün gece yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi, kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.