Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

18.07.2023 11:36

Son dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 gündür devam eden Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güzel haberi duyurarak "Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. Şimdi ise gözler Çanakkale'de 50 saate yakındır söndürülemeyen yangından gelecek güzel habere çevrilmiş durumda.

"YEŞİL VATAN SİZE MİNNETTAR"

Yumaklı sosyal medyadan yangınlara ilişkin son bilgilendirme paylaşımında, "Hatay, #Belen'deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.

SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce çıkan ve büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi. Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.

1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

ÇANAKKALE'DE ALEVLER SÖNDÜRÜLEMİYOR

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde ise 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangında 50 saat geride kaldı. Ekipler gece boyu süren çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla devam ettiriyor. Alevlerden etkilenen 8 köyden vatandaşlar tahliye edildi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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