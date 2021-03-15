Son Dakika | Hatay, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretimi dört kat arttırdı - Son Dakika

Son Dakika | Hatay, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretimi dört kat arttırdı

15.03.2021 10:57
Son Dakika | Hatay, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretimi dört kat arttırdı, System.String[]

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Hatay'da mesleki eğitim okullarında yapılan üretimden elde edilen gelirin 2017 yılında 4,9 milyon lira olduğunu belirterek, "Bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 18,6 liraya yükseldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Hatay'da mesleki eğitim okullarında yapılan üretimden elde edilen gelirin 2017 yılında 4,9 milyon lira olduğunu belirterek, "Bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 18,6 liraya yükseldi. Yani Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık dört kat arttı." dedi.

Mesleki eğitimde eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirmek için atılan adımları değerlendirmek üzere kente gelen Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada toplantı gerçekleştiren Özer, Hatay'ın mesleki eğitimde oldukça güçlü bir noktaya geldiğini vurguladı.

Hatay'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Hatay'da tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Okullarımızın altyapı ve atölye eksikliklerini giderdik. Kentte uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da oldukça arttı. Örneğin, döner sermaye kapsamında Hatay'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017 yılında 4,9 milyon lira iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 18,6 milyon liraya yükseldi. Yani Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık dört kat arttı."

"İlk solunum cihazı ve N95 maske makinesi Hatay'da üretildi"

Özer, salgın ile mücadele günlerinde, mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçirdiklerinin altını çizerek, Hatay'daki mesleki eğitimin bu dönemde inanılmaz bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Bu süreçte bazı ilklerin yaşandığını anlatan Özer, "Maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm ürünler Hatay'da üretilebildi. İlk solunum cihazı ve N95 maske makinesi Hatay'da üretildi. Tüm bu gelişmeler Hatay'da mesleki eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli başarılar." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için AR-GE merkezleri kurduklarını anlatan Özer, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Hatay'da da alanında güçlü meslek okullarımızda AR-GE merkezleri kurduk. AR-GE merkezlerimizin 2021 yılı proje başvuru değerlendirmeleri sonuçlandı. Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan AR-GE merkezlerimizin projeleri kabul edildi ve projelere gerekli finansman destekleri sağlandı. Hatay'daki başarıda ortak hareket etmek oldukça etkili oldu. Bu başarıların elde edilmesinde katkılarından dolayı Valimiz Rahmi Doğan'a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, hayırseverlerimize, paydaşlarımıza ve sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hatay'da bu süreçleri başarı ile yürüten Hatay İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kemal Karahan ve çalışma arkadaşlarını başarılarından dolayı kutluyorum."

milli eğitim bakanlığı, Araştırma Geliştirme, Mahmut Özer, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hatay, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretimi dört kat arttırdı - Son Dakika


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