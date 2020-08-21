Son dakika... HATAY Polis memurunun yaraladığı 2 kişiden Mustafa Şahin hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis memurunun yaraladığı 2 kişiden Mustafa Şahin hayatını kaybetti

HATAY'da, dün polis memuru S.Ö'nün yaşanan trafik kazası sonrası çıkan tartışmada tabancayla yaraladığı esnaf Mustafa Şahin (39) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.Ö. isimli polis memurunun kullandığı 31 ACV 279 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgede esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Şahin ile Mehmet Yıldızbaş, sürücülerden yolu açmalarını isteyince tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Yıldızbaş ve Şahin tarafından saldırıya uğradığı ileri sürülen polis memuru Ş.Ö. tabancayla önce yere doğru uyarı atışında bulundu. Şahin ve Yıldızbaş'ın üzerine gelmesiyle bu kez Ş.Ö., Yıldızbaş'ı bacağından Şahin'i ise karnından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şahin ve Yıldızbaş Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ş.Ö. olayın ardından gözaltına alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Şahin, öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cesedi otopsi için morga götürüldü. Tedavisi süren Mehmet Yıdızbaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis memuru S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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HATAY (DHA)