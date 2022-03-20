Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

20.03.2022 14:39

Son dakika haber: Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl farklı mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikanlar için Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alan önemli geçiş noktasında bulunuyor. Sulak alan semalarından sürüler halinde yine geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu

Pelikanların, gökyüzünde bazen zikzaklar çizerek, bazen de tek sıra halinde uçtuğu görülüyor.

Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu
Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu
Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu

YORUMLAR
500
Tunus açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı Tunus açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Afrika, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:23 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Hatay semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement