Son dakika... Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve kardeşini öldürdü
Son dakika haberleri... Adana'da annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu Tolga Polat gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 01:22
Kaynak: İHA
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