Son Dakika! Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan açıklama: İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polisevi yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı.

"HASTANELER VE POLİSEVİ YIKILDI"

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

HATAY'DA 4 CAN KAYBI VAR

Son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var." ifadelerini kullandı.

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da havalimanın pistinde de tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.