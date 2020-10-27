Son Dakika | Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti
27.10.2020 01:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama sonrası gerçekleştirilen operasyonda yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama sonrası gerçekleştirilen operasyonda yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti.
Vali Doğan ve beraberindeki heyet, kentteki patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.
Daha sonra İskenderun Devlet Hastanesine geçen Doğan, yaralanan güvenlik güçleri hakkında hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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