Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor - Son Dakika

Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor

29.03.2021 10:55
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor, System.String[]

Son dakika haberleri... HATAY'da kilim ustası Abdullah Akar (56), 2014 yılında Hatay'ın anavatana katılışının 75'inci yılı dolayısıyla 75 günde dokuduğu, 75 metre uzunluğunda, 82 santimetre genişliğindeki Türk bayrağı motifli kilimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

HATAY'da kilim ustası Abdullah Akar (56), 2014 yılında Hatay'ın anavatana katılışının 75'inci yılı dolayısıyla 75 günde dokuduğu, 75 metre uzunluğunda, 82 santimetre genişliğindeki Türk bayrağı motifli kilimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına da hazırlık yaptığını belirten Akar, 100 metre kilimi 100 günde işlemek ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmak istediğini belirtti.

Antakya ilçesinde yaşayan kilim ustası Abdullah Akar, 9 Mayıs 2014 tarihinde Hatay'ın anavatana katılışının 75'inci yılı dolayısıyla 75 metre uzunluğunda, 82 santimetre genişliğinde ve 2 milimetre kalınlığındaki kilimi noter huzurunda dokuyarak kendi kariyerinin rekorunu tescilledi. Dedesi ve babasından kalma dokuma tezgahında 75 günde, 800 kilometre uzunluğunda yün kullanarak ve yaklaşık 4 milyon ilmik atarak işlenen kilim için Akar, günde yaklaşık 18 saat mesai harcadı. Akar, kırmızı ve beyaz renklerinde dokuduğu, orta kısmında Türk bayrağı motifi bulunan kilimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

GUINNESS İÇİN DESTEK İSTEDİMesleğini ayakta tutmak için büyük çabalar harcadığını ve ilkleri başarmak istediğini söyleyen Akar, yeni projesini şöyle açıkladı: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında, 100 metre kilimi 100 günde işlemek istiyorum. Bu çalışmayla da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum. Fakat bu rekoru kayıt altına almak için başvuru şartlarını yerine getirmem lazım, bu da büyük külfet gerektiriyor. Başvuru için bir miktar para istiyorlar. Bu parayı da bilirkişi raporuna göre belirliyorlarmış. Daha sonra çalışmamın başından sonuna kadar takipçisi olacaklar. Noter ile birlikte takip edip tescil süreci başlayacak. Bana destek veren olursa bu başvuruyu yapabilirim."ÜÇÜNCÜ KUŞAK OLARAK KİLİM DOKUYORMesleğini çok sevdiğini ve bunu gelecek nesillere aktarmak istediği belirten Akar, şöyle konuştu: "Ben bu mesleği babamdan öğrendim, babam da babasından öğrendi. Ben üçüncü kuşak olarak sürdürmeye çalışıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş, el dokuma kilim yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Dokumalarımı, yaklaşık 100 yıllık bir tezgahta yapmaktayım. Yaptığım bütün eserler, kendi el dokumalarımdır. Tasarım olsun, model olsun hep kendime aittir. Dokuma tezgahında kendimi özgür hissediyorum ve işe başladığımda yeni modeller çıkarabiliyorum. Bir şeyi başarınca, çok mutlu oluyorum. Çok şükür birçok projede ilkleri yaptım ve bu başarımın devam edebilmesi için bu sanatıma destek verilmesi gerekiyor."

Kentte bu işi yapan tek usta kaldığını ifade eden Akar, "Bu mesleğe kimse ilgi duymuyor. Bunu canlandırmak istiyorum. Bu yüzden çeşitli projelerle bunu gün yüzüne çıkarmayı hedefliyorum. Atalarımızdan gelen bu mesleği gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz eğitim vermeye hazırım. Şayet bu mesleği öğrenmek isteyen varsa, kapımız her zaman açık" dedi.


Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Bayrağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hataylı kilim ustası Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika

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