Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcunun, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti - Son Dakika Spor