Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcunun, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştüğü belirtildi.