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Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu - Son Dakika

Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu

06.11.2021 10:19
Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yoğun sis beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU

Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu

İstanbul şehrinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 7 Kasım 2021 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek. 9 Kasım 2021 Salı günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.

ANKARA İÇİN HAVA DURUMU

Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu

Ankara şehrinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 7 Kasım 2021 Pazar günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek. 9 Kasım 2021 Salı günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 21 dereceyi bulacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

İZMİR İÇİN HAVA DURUMU

Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu

İzmir şehrinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösteriyor. 7 Kasım 2021 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 9 Kasım 2021 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu

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Son Dakika Güncel Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu - Son Dakika
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