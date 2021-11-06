Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yoğun sis beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu.
İstanbul şehrinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 7 Kasım 2021 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek. 9 Kasım 2021 Salı günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.
Ankara şehrinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 7 Kasım 2021 Pazar günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek. 9 Kasım 2021 Salı günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 21 dereceyi bulacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.
İzmir şehrinde 6 Kasım 2021 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösteriyor. 7 Kasım 2021 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 9 Kasım 2021 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Güncel › Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu - Son Dakika