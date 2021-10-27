Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 27 Ekim 2021 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 28 Ekim 2021 Perşembe günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 29 Ekim 2021 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 31 Ekim 2021 Pazar günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

ANKARA İÇİN HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 27 Ekim 2021 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 28 Ekim 2021 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 29 Ekim 2021 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 31 Ekim 2021 Pazar günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

İZMİR İÇİN HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 27 Ekim 2021 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 22 dereceyi gösteriyor. 28 Ekim 2021 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 22 derece olacağı tahmin edilmekte. 29 Ekim 2021 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 22 dereceyi bulacak. 31 Ekim 2021 Pazar günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek.

İşte il il günlük hava tahmin sonuçları;

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu