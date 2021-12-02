Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul için 5 günlük hava durumu

İstanbul şehrinde 02 Aralık 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 03 Aralık 2021 Cuma günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 06 Aralık 2021 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 02 Aralık 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor. 03 Aralık 2021 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 11 dereceyi bulacak. 06 Aralık 2021 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 02 Aralık 2021 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 03 Aralık 2021 Cuma günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Aralık 2021 Cumartesi günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 05 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 06 Aralık 2021 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu