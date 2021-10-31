Son dakika hava durumu! Yurt geneli hava tahmin raporları - Son Dakika

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre üç büyük şehir ve yurt genelinde hava durumunun nasıl olduunuz sizler içn derledik. En güncel hava durumu bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 31 Ekim 2021 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 18 dereceyi gösteriyor. 1 Kasım 2021 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 2 Kasım 2021 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 4 Kasım 2021 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek.

ANKARA İÇİN HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 31 Ekim 2021 Pazar günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 1 Kasım 2021 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte. 2 Kasım 2021 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 4 Kasım 2021 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

İZMİR İÇİN HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 31 Ekim 2021 Pazar günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösteriyor. 1 Kasım 2021 Pazartesi günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 2 Kasım 2021 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 4 Kasım 2021 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesi genelinde hava çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışın öğle saatlerine kadar Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.