Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi - Son Dakika

Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi

06.01.2021 14:07

- Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi Dayısının ölümüne sebep olan olayın davasında müştekileri savunan avukat: "Ailelerin acılarını kullanıyorlar" Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı hava fişek fabrikasındaki...

- Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi

Dayısının ölümüne sebep olan olayın davasında müştekileri savunan avukat:

"Ailelerin acılarını kullanıyorlar"

SAKARYA - Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşmasının ardından açıklama yapan çalışanlar ve ölenlerin yakınları, davayı sonuna kadar takip edelerini söyledi.

Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk celsesi sabah saat 10'da başladı. Davaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında izleyici alınmayan duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat yargılamanın fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Avukatlar arasında sözlü tartışma çıkarken, fenalık geçiren sanık avukatı Özgür Akın'a sağlık ekiplerince müdahale edildi. Daha sonra duruşma eksik hususların tamamlanması için 15 Mart tarihine ertelendi.

"Kardeşimin rahat uyuyacağı güne kadar bu işin peşini bırakmayacağız"

Davanın ardından aileler ve müşteki avukatları adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Müştekiler adına konuşan Hatun Tepeçınar isimli vatandaş, davanın sonuna kadar süreci takip edeceklerini belirterek, "Kendilerini çıkartmak, kurtarmak için hiçbir şeye sığınmasınlar. Biz bu davayı yüce adaletten yansız olarak yürütmesini istiyoruz. Parası olan bu ülkede kazanmasın. Bu arkadaşlarımla beraber davaya yapıştık. Son nefesimizi verene kadar bu davanın peşindeyiz. Bu ülkede adalet işleyecekse bu dava ile birlikte adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Gariban işçinin, 5 kuruşun peşinden koşanın yanında olsunlar. Sonuna kadar bu davanın peşindeyiz. Kardeşimin rahat uyuyacağı güne kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

"Ailelerin acılarını kullanıyorlar"

Meydana gelen patlamada dayısı Muhammet Seyfi Çanakçı'yı kaybeden ve davaya müşteki avukatı olarak katılan avukat Gülşen Uzuner ise "Ben patlamada dayımı kaybettim. Muhammet Seyfi Çanakçı dayımdı. Bu dosyayı avukat olarak yürütüyoruz ama aynı zamanda aileyiz. Hep birlikte kenetlendik, bu dosyayı böyle yürütüyoruz. Bizim için duruşma salonunda söylenenlerin, yapılanmaların da yargılama kadar önemi var. Biz şunu dinledik. Ailelerin acılarını kullanıyorlar. İnsanlar günlerce cenaze alamadılar. Şimdi herkes haddini bilsin. Bu yargılamaya ilişkin bize laf söylerken önce bu insanların anılarına, hatıralarına, göz göre göre öldürdükleri, işçiye eziyet ettikleri, fabrikayı denetimden kaçırdıklarını bir daha düşünsünler. Bu acılarımızın hesabını, bir daha yaşanmasın diye soracağız. Bugün ailelerle el ele tutuştuk. Dedim ki ağlama, biz bir daha bu duruma gelmeyeceğiz" diye konuştu.

"Müştekileri de sınırlı olarak almak durumunda kaldık"

Duruşma ile ilgili bilgiler veren Uzuner, "Duruşma 15 Mart'a ertelendi. Salon çok küçük. Biz seyirci yerlerine avukat arkadaşlarımızı oturttuk. Müştekiler zaten oturamadı. Müştekileri de sınırlı olarak almak durumunda kaldık. Müştekilerin çoğu bu yüzden gelemedi. Sanıklar gelmedi. Bu şartlarda böyle bir yargılama yürümeyeceği yönündeki talebimizi mahkeme uygun gördü. Salonun gerekli büyüklüğe getirilmesi için çalışma yapılarak, bunun 15 Mart'a kadar yetiştirileceği söylendi. Sanıkların da tutukluluk hallerine karar verildi" şeklinde konuştu.

Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi
Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi
Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi
Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi

Bilişim, Sakarya, Adalet, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 fandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 fandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi         
14:22
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı         
13:25
Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor         
13:08
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ardından aileler adalet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei