Son dakika! Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın pilotu delilleri inkar etti - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesini bombalayan uçağın birinci pilotu eski üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Kaplan, daha önce mahkeme huzurundaki beyanlarını tekrarladığını belirterek, yazılı savunmasını mahkeme heyetine verdi. Telsiz kayıtlarında ve radar görüntülerinde 15 Temmuz gecesi Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını vurduğu tespit edilen Kaplan, savunmasında o gece yaşadıklarına değinmedi.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri süren Kaplan, bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını ve bilirkişilerin yanlış usullerle seçildiğini iddia etti.

Mahkemece delil olarak kabul edilen telsiz konuşmalarının bilimsel yöntemlerle elde edilmediğini iddia eden Kaplan, adli tıp tarafından düzenlenen raporların kanuna uygun olmadığını da savundu.

Kaplan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bilirkişi raporlarının bağımsız olmadığını, emir komuta zinciri dahilinde rapor düzenlendiğini iddia etti.

Darbe girişimi gecesine ait telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının üzerinde oynanarak dava dosyasına gönderildiğini öne süren Kaplan, o gece uçuş yapmış olmasının bir yeri bombaladığı anlamına gelmeyeceğini savundu.

FETÖ üyesi olduğuna dair tanık beyanlarını da kabul etmeyen Kaplan, beraat talebinde bulundu.

7 polis şehit olmuştu

15 Temmuz gecesi Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığıyla aynı kampüste yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığındaki teknisyenler, darbecilere karşı ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle polis helikopterine yakıt ikmali yapmaya başlamıştı.

Akıncı Üssü'ndeki darbecilerden "vur" talimatını alan "94-0110" kuyruk numaralı F16 uçağın birinci pilotu Mehmet Çetin Kaplan emri uygulayarak helikopteri bombalamıştı. Saldırıda 7 polis şehit olurken 5'i yaralanmış, ayrıca Havacılık Dairesinde 40 milyon liralık hasar oluşmuştu.