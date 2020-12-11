Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor - Son Dakika

Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor

11.12.2020 10:46
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor, System.String[]

İSTANBUL'un barajları artık "Kırmızı" alarm veriyor.

İSTANBUL'un barajları artık "Kırmızı" alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün yüzde 22.15'lik doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un üç barajında doluluk oranı yüzde 7'nin altına inerken su havzaları adeta kurudu. Doluluk oranı yüzde 4.38'e kadar gerileyen Kazandere barajında balıkların yüzdüğü alanlarda artık koyunlar otluyor.  Melen ve Yeşilçay'dan bu yılın ilk 11 ayında İstanbul barajlarına sevk edilen 477 milyon 745 bin 881 metre küp su ise barajlardaki su seviyelerini yükseltmeye yetmedi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından barajların doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 22.15 olarak ölçüldü. Bu rakam, istatistiklere son 10 yılın en düşük su seviyesi olarak geçti. Doluluk oranı 2011 yılı Aralık ayı ortalaması yüzde 53.04 olarak ölçülmüştü. 2018 yılında 62.13 olarak ölçülen doluluk oranı 2019 yılında yüzde 35.58 olara kayıtlara geçmişti.

3 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 7'NİN ALTINA İNDİ

Barajların su seviyelerindeki hızlı düşüş sürerken, üç barajda doluluk oranı yüzde 7'nin altına düştü. Bu barajlardan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 4.38 olarak ölçülürken su havzası adeta kurudu. Eskiden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, bu alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Doluluk oranları Papuçdere barajında yüzde 6.17, Sazlıdere barajında yüzde 5.49'a inerken bu su havzalarında da durum aynı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise Darlık oldu. Darlık barajında doluluk oranı şu anda yüzde 51.61 olarak kayıtlara geçti.

ŞELALE GİBİ DÖKÜLEN SULARDAN ESER KALMADIÖte yandan Kazandere barajının dolu olduğu dönemde tahliye kapakları bölümünde çekilen fotoğraflar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Barajın  tamamen dolu olduğu dönemde çekilen görüntülerde barajdan tahliye kanalına bir şelale gibi dökülen sular görülüyor. Bugün aynı yerde çekilen görüntüde ise su seviyesinin metlerce aşağıda kaldığı görülüyor.

HİÇ BU KADAR KURUMAMAŞTI Kazandere Barajı'nda koyunlarını otlatan Mehmet Aksoy "Daha önce böyle değildi. Bu sene komple kurudu. Burada eskiden balıklar vardı. Şimdilik koyunları otlatıyoruz. 50-60 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç bu kadar kurumamıştı. Daha önce bir kez de bir kuraklık oldu ancak o zaman bu kadar kurumamıştı. Artık Allaha yalvaracağız, yağmur kar gelsin diye" dedi.

MELEN VE YEŞİLÇAYDAN 11 AYDA YAKLAŞIK 500 MİLYON METRE KÜP SU GETİRİLDİİstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan bu yılın ilk 11 ayında 477 bin 745 bin 881 metre küp su İstanbul'un barajlarına aktarıldı. Ancak aktarılan bu su barajlarının doluluk oranlarında yaşanan düşüşü durduramadı.

SUSUZ GÜNLER YAKINDA GİBİ İstanbul barajlarında şu anda 194 milyon 50 metre küp su kaldı. İstanbul'a günde ortalama 2 milyon 848 bin 354 metre küp su veriliyor. Basit bir hesapla İstanbul'a hiç yağmur yağmaması halinde yaklaşık 68 günlük su kaldığı görülüyor. Ancak barajların diplerinde kalan suyun kullanılamayacağı düşünüldüğünde susuz günler çok yakında gibi gözüküyor.11 Aralık 2020 itibariyle İstanbul Barajlarının ayrı ayrı doluluk oranlarıÖmer barajı                           yüzde 23.12Papuçdere barajı                   yüzde 6.17Sazdıdere barajı                    yüzde 5.49Büyükçekmece.barajı            yüzde 16.22Alibeyköy barajı                     yüzde 28.60Terkoz                                    yüzde 23.10Kazandere barajı                    yüzde 4.38 Elmalı barajı                            yüzde 23.89Darlık barajı                            yüzde  51.61

Istrancalar                            yüzde 26.74


- İstanbul
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor

Büyükçekmece, İstanbul, Yeşilçay, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi         
10:23
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 11:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei