Son dakika... Havai fişek atarken polise yakalandılar - Son Dakika

Son dakika... Havai fişek atarken polise yakalandılar
01.01.2021 01:05
Gelen son dakika haberlerine göre Havai fişek atarken polise yakalandılar Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.
Havai fişek atarken polise yakalandılar
İSTANBUL - Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek attılar. Binanın çatılarından atılan havai fişekler ve silah sesleri üzerine bölgedeki polis ekipleri harekete geçti. Olaya müdahale eden polislerin, havai fişek atan gençlere ceza kestiği öğrenildi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Kısıtlamayı ihlal eden gençten gazetecilere pişkin soru: Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey? Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim