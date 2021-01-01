Son dakika... Havai fişek atarken polise yakalandılar - Son Dakika

Havai fişek atarken polise yakalandılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek attılar. Binanın çatılarından atılan havai fişekler ve silah sesleri üzerine bölgedeki polis ekipleri harekete geçti. Olaya müdahale eden polislerin, havai fişek atan gençlere ceza kestiği öğrenildi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.