Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: "Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil" - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: "Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil"

15.03.2021 11:00

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: "Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil" Havai fişek davasının ikinci duruşması başladı Salon önünde toplanan aileler adalet istediklerini belirttiler 108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi bekleniyor Avukat...

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: "Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil"

Havai fişek davasının ikinci duruşması başladı

Salon önünde toplanan aileler adalet istediklerini belirttiler

108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi bekleniyor

Avukat Gülşen Uzuner: "Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Salonu önünde dava öncesinde toplanan aileler, adalet istediklerini belirttiler. Patlamada ağabeyini kaybeden Hatun Tepeçınar, "Taksir kabul etmiyorum, planlayarak adam öldürme suçundan yargılanmalarını istiyorum" dedi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 6 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk duruşma, salonun yetersiz olması sebebiyle ertelenmişti. Bu kapsamda Ferizli ilçesinde özel olarak hazırlanan salonda ikinci duruşma başladı. 108 müştekinin dinleneceği davanın ise 3 gün sürmesi planlanıyor.

Aileler salon önünde toplandı

Davanın ikinci duruşması Ferizli ilçesi Damlık Mahallesinde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Salonunda başladı. Salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

İkinci duruşma için buradayız

Avukat Can Atalay, "İkinci duruşma için buradayız. Bu memlekette insanların hayatı hiçe sayılmasın diye, ekmeklerini kazanmaya çalışırken insan hayatları önemsiz görülmesin diye, bu ülke feraha çıkacaksa ancak emeği ile geçinen yurttaşların hak ve hukuklarıyla sayılırsa mümkün olur diyerek buradayız, duruşmaya geçeceğiz" dedi.

Bu planlayarak adam öldürme

Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar, "Biz adalet için buradayız, gerçek adaleti istediğimiz için buradayız. Gerçek suçluların, gerçek cezalarını alana kadar biz böyle bu yolda devam edeceğiz. Acılarımız her gün aynı şekilde kat kat artıyor. Zavallı, gariban, emekçi işçileri hiçe sayılan bir ülkede yaşıyoruz, biz böyle bir ülke istemiyoruz artık. Emekçi işçilerinin de gerçekten hak ettiği haklarını almalarını istiyoruz. Bu planlayarak adam öldürme. Taksir falan değil, çünkü eğer ki bir fabrikada gereken şartlar yerine getirilmediyse bu planlayarak adam öldürmedir. Taksir kabul etmiyorum, planlayarak adam öldürme suçundan yargılanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız

Avukat Gülşen Uzuner, "Ailelerin yanındayız, ailelerin de bir parçasıyız. Bir kast ile bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız, böyle algılıyoruz. Kimse ihmal, taksir başka mevzuların arkasına sığınmasın. Bilinmiş, saklanmış, organize edilmiş, denetlemeden kaçırılmış böyle yürüyen bir dosya bu dosya. Buraya kadar gelen, bilerek yapılan, insan hayatını hiçe sayan, insan hayatını almak üzere kurulan üretim biçimi bu. Biz burada 7 canımızı kaybettik, daha öncede bu fabrikada canlarını kaybedenler, yaralananlar var. Onlarla da birlikteyiz, onlarla da birlikte bir daha olmasın diye de kendi canımızın hesabını da sormaya geldik. Bu davanın, Coşkunlar'ın, böyle üretim yapanların peşini bırakmayacağız. İşçi arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte sonuna kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yanındayız. Hep birlikte mücadele ediyoruz ve asla vaz geçmeyeceğiz. Sanık sorguları alındıktan sonra müştekilerin şikayetleri sorulacak ve müştekilerin pek çoğu orada çalıştığı için aynı zamanda buranın nasıl kölece işleyen bir iş yeri olduğuna ilişkin tanıklıkları da alınacak. Bu birkaç gün sürecek bizim tahminimizce 3 gün ortalama sürmesini bekliyoruz. Bugün sanık sorguları tamamlanır diye düşünüyoruz. Fabrikada toplam 128 yaralı var, 84'ü davada dinlenecek, bir kısmı da ayrıca tanık olarak dinlenecek" şeklinde konuştu.

Fazla üretim için insanların canı hiçe sayılmış

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Bizde DİSK olarak buradayız. Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da yaşanan iş cinayetinde 7 arkadaşımızı kaybettiğimiz, 128 arkadaşımızın yaralandığı davanın duruşması için buradayız. Bu fabrika daha önce defalarca bu tür patlamaların yaşandığı bir yer. 6 kez patlama yaşanmış ama farklı isimler altında yine üretime devam edilmişti. Üretim zorlaması ile özellikle pandemi koşullarında daha fazla üretim yapılsın diye insanların canının hiçe sayıldığı bir süreci o gün orada da gözlemlemiştik. Bugün de burada aile ve avukatlarımız ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Geniş güvenlik önlemleri

Açıklamalar sonrasında alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında davada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları duruşma salonuna alındı. Polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil

Fabrika, Sakarya, Ferizli, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: 'Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Havai fişek fabrikasındaki patlamada ağabeyini kaybeden kadın: "Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil" - Son Dakika
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