Son Dakika | Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada

12.11.2020 14:16
Son Dakika | Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevki'inde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Patlamaya ilişkin ise 5 şüpheli tutuklanmış 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin fabrikada meydana gelen feci patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın şiddeti ile yaşanan korku dolu anlar yer alıyor. 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkemesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. - SAKARYA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada - Son Dakika


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