Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi - Son Dakika

Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi

23.10.2020 18:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama olayına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama olayına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Hazırlanan raporda en büyük patlayıcı miktarının 5 bin 700 kilogram gök bombası (13 ton 396 kilogram TNT'ye eş değer) olduğu ve 19 metre çapında çukur oluşturduğu belirtilen bilirkişi raporunda, 4 ton 82 kilogram gök bombası (9 ton 595 kilogram TNT'ye eş değer) patlamasında 17 metre, 1 ton 106 kilogram gök bombası (2 ton 599 kilogram TNT'ye eş değer) patlamasında 11 metre, 831 kilogram gök bombası (1 ton 953 kilogram TNT'ye eş değer) patlamasında 10 metre, 53 kilogram gök bombası (125 kilogram TNT'ye eş değer) patlamasında 4 metre ve 831 kilogram gök bombası (1 ton 953 kilogram TNT'ye eş değer) patlamasında 10 metre çapında çukur oluştuğu bilgisi verilmişti. Patlayıcı mamullerin muhafaza edildiği depolarda herhangi bir olası patlama, parlama ve yangın etkilerine karşı yapısal anlamda hiçbir önlem alınmadığı belirtilen raporda, "İdari binanın ikinci katına ait kullanım ruhsatı olmadığı gibi arazinin kuzeyinin uç kısmında depo amaçlı kullanılan irili ufaklı baraka türünden yapıların da ruhsat kayıtlarına ulaşılamamıştır" tespitinde bulunulmuştu.

22 YIL 6'ŞAR YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Aralarında fabrika sahipleri Y.C. ile A.E.R.C.'nin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu olmak üzere 7 şüphelinin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenildi.

(İHA)

Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi

Havai Fişek, İddianame, Patlama, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişki 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi - Son Dakika

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