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Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama - Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama

26.08.2021 21:01

Son dakika: Kabil Havalimanı'ndaki iki intihar saldırısının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Patlamada henüz ölü ve yaralı olduğu bilinmiyor.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken peş peşe iki patlama meydana gelmişti. İntihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 40 kişi yaşamını yitirmişti.

ŞİDDETLİ BİR PATLAMA DAHA MEYDANA GELDİ

Bu saldırıların ardından kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi. Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen Kabil Havalimanı'ndaki intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denilmişti.

TALİBAN: EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde, patlamada aralarında çocukların olduğu en az 40 kişinin öldüğünü, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

TALİBAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Taliban'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" denilmişti.

10 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 10 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirmişti.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama - Son Dakika


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