Konya'da asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde, havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Ziya Gökalp Mahallesi 91473. Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesine katılan M.E.Ö, tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yararılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Havaya ateş ettiği iddiasıyla M.E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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