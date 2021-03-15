Son Dakika | Havran'da tescilsiz motosikletlere geçit yok
15.03.2021 15:55
Son dakika habere göre Havran ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tescilsiz ve kurallara uymayan motosikletlere savaş açtı.
Havran ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tescilsiz ve kurallara uymayan motosikletlere savaş açtı. Denetimleri sıklaştıran ekipler, engelli otoparklarına bırakılan motosikletleri de topladı.
Havran İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şok uygulamalarla tescilsiz motosikletleri toplamaya başladı. Belediye önünde bekleyen ekipler, engelli otoparkına bırakılan motosikletleri çekiciye yüklerken, trafiğe çıkan plakasız motosikletleri de topladı. Denetimlerde kask kullanımına da dikkat çeken ekiplerin uygulamaları takdir topladı. Denetimleri devam edeceğini açıklayan ekipler, motosiklet kullanıcılarının kurallara uymalarını istedi. - BALIKESİR
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