Üye Girişi
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU - Son Dakika

Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

10.11.2021 21:24

Son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Havran ilçesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör (30) şehit oldu.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör (30) şehit oldu. 2'si kadın 3 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine narkotik polisi çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takip edep polis ekipleri, Havran ilçesinde durdurulmak istendi. Araç içindekiler 'dur' ikazına uymayarak, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesine doğru kaçtı. Mahalle içerisinde otomobili bırakan şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sırasında polis memuru Abdulkadir Güngör ağır yaralandı. Ambulansla Edremit Devlet Hastane'si getirilen Güngör, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında kaçan şüphelilerden Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçan zanlı Devrim Erdem'in yakalanması için Edremit ilçesinin birçok bölgesinde arama noktası oluşturuldu.Olayın ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Erzurumlu şehit polis Abdulkadir Güngör'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları söylediEdremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak, Havran ilçesinde görev yapan ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışma sırasında 1 polis memuru şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Gözaltına alınan şahıs sayısı üç. 2'si erkek, biri kadın. Bir kişinin aranmasına devam ediliyor.?

-Görüntü Geçiliyor

Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Uyuşturucu Operasyonu, Polis Memuru, Balıkesir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU - Son Dakika


Son Dakika

Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası Cumhuriyet Müzesi'nde ziyarete açıldı 21:23 Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası Cumhuriyet Müzesi'nde ziyarete açıldı Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor 21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor 20:31 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi 20:12 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı 19:08 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Son Dakika Haberleri
21:30 Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektubun nedenini açıkladı: Artık kimse bilmiyorduk diyemez
21:27 Pelkas'ın arkadaşı listesinin zirvesinde! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini belirledi
21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor
20:56 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:45 Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak
20:30 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
20:12 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektubun nedenini açıkladı: Artık kimse bilmiyorduk diyemez Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektubun nedenini açıkladı: Artık kimse bilmiyorduk diyemez         
21:30
Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polisimiz şehit Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polisimiz şehit         
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
20:50
Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı         
20:14
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 21:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement