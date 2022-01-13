Son dakika... Havza'da çocuklar için okçuluk kursu açıldı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğinde okçuluk kursu açıldı.

Havza Spor Salonu'nda 7-11 yaş arası çocuklar için düzenlenen kursu ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül, çalışmalar hakkında antrenör ve beden eğitimi öğretmeni Hanife Beşli'den bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Talepler doğrultusunda her türlü kursu açmaya hazır olduklarını belirten Ergül, "7'den 70'e halkımızın örgün eğitimden en iyi şekilde faydalanması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açtığımız bu kursta bunlardan biri." dedi.

Uzun da ata sporu okçuluğun çocukların üzerindeki pek çok olumlu etkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Okçuluk, fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spordur. Stresle baş etmemize yardımcı olur, eğlencelidir. Kişiye kendisini geliştirmeyi öğretir, öz güvenini yükseltir, amaçlı, planlı, düzenli, bilimsel çalışmayı, sabretmeyi öğretir." diye konuştu.

Kursa yaklaşık 25 öğrencinin katıldığı ve yaz aylarına kadar süreceği öğrenildi.