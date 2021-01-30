Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ekiplerince dün akşamdan bu yana 5 kişiye 18 bin 686 lira idari para cezası uygulandı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgeleri kontrol edildi, HES kodu sorgulaması ve maske denetimi yapıldı.

Denetiminde pasaportsuz ve kulak küpesiz hayvan sevki yapan bir kişiye 4 bin 846 lira para cezası verildi.

Jandarma ekipleri, Yukarı Susuz Mahallesi'nde ormanlık alanda araç içinde alkol aldıklarını tespit edilen 4 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamaktan toplam 13 bin 840 lira idari para cezası kesti.