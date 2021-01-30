Son Dakika | Havza'da jandarma sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası verdi - Son Dakika

Son Dakika | Havza'da jandarma sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası verdi

30.01.2021 17:35
Son Dakika | Havza'da jandarma sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası verdi, System.String[]

Son dakika haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ekiplerince dün akşamdan bu yana 5 kişiye 18 bin 686 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ekiplerince dün akşamdan bu yana 5 kişiye 18 bin 686 lira idari para cezası uygulandı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgeleri kontrol edildi, HES kodu sorgulaması ve maske denetimi yapıldı.

Denetiminde pasaportsuz ve kulak küpesiz hayvan sevki yapan bir kişiye 4 bin 846 lira para cezası verildi.

Jandarma ekipleri, Yukarı Susuz Mahallesi'nde ormanlık alanda araç içinde alkol aldıklarını tespit edilen 4 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamaktan toplam 13 bin 840 lira idari para cezası kesti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Havza'da jandarma sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası verdi - Son Dakika


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