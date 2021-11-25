Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ile kırsal mahallelerde çalışma yapıldı.

Farkındalık çalışması kapsamında Kocapınar ve Çeltek mahallelerinde kahvehanelerde mahalle sakinlerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Ardından Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hane ziyaretleri gerçekleştirilerek, mahalle sakinlerine kadına karşı şiddet, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, kadına karşı şiddet ile mücadele kapsamında yıl boyunca toplumun her kesimine yönelik eğitimler verildiğini belirterek, "Toplumumuzda kadına karşı şiddet son bulana kadar tüm paydaş kurumlarla şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımız devam edilecek." dedi.