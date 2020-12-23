Son dakika: Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'na ait krater gölü buharlaştı - Son Dakika

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından buharlaştı. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağda 2019 yılında oluşan krater gölünün de tamamen buharlaştığı anlar görüntülendi. Yerel medyanın haberine göre, kraterde meydana gelen patlama sonrası lav ve buhar bulutu 9 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Metrelerce derinlikten yüzeye çıkan bin 200 derece sıcaklıktaki lavlar da kameralara yansıdı. Patlamanın ardından yanardağ krateri insansız hava araçlarıyla da görüntülendi. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'da 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.