KARABÜK'te 2 arkadaş, beyaz örtüyü üzerlerine alıp,
"Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor" diyerek, koronavirüse karşı maske ve mesafe uyarısı yaptı.Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve yanındaki arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, 'hayalet' kılığına girerek sokaklara çıktı. Gençler, "Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor' diyerek salgına dikkat çekti. 2 arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.
2 genci görenler fotoğraf çektirdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 'Hayalet' kıyafetli koronavirüs uyarısı - Son Dakika