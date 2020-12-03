Son dakika: Hayatını kimsesiz çocuklara adayan Kasımpaşa'nın "Oya Anne"si vefat etti - Son Dakika

Son dakika: Hayatını kimsesiz çocuklara adayan Kasımpaşa'nın "Oya Anne"si vefat etti

03.12.2020 23:31
Son dakika: Hayatını kimsesiz çocuklara adayan Kasımpaşa'nın

Son dakika haberlerine göre Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde genç yaştan itibaren kimsesiz çocuklara yardım eden ve semt sakinlerinin "Oya Anne" olarak adlandırdıkları Oya Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde genç yaştan itibaren kimsesiz çocuklara yardım eden ve semt sakinlerinin "Oya Anne" olarak adlandırdıkları Oya Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Kayacık'ın ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk iletisinde, "60 yılını çocuklarımıza vakfeden Oya Annemiz dar-ı bekaya göçtü. Onun çabasını ve hatırasını yaşatmak bizim görevimiz. Güzel çocukları bize emanet. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Oya Kayacık

Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde çok genç yaşlarda çalışmaya başlayan Kayacık, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olmak üzere Kasımpaşalılar tarafından sevilen ve değer verilen bir kişiydi.

Kayacık, 60 yılı aşkın süredir kimsesiz çocuklara annelik yaparken, kurumla tanışmasını verdiği röportajda AA'ya şöyle anlatmıştı:

"Ben hasbelkader tayinle Çocuk Esirgeme Kurumu İl İdare Heyetinde buldum. Bu beni buraya getirdi. Sonrasında buraya tayin oldum. Buraya geldiğimde çocukları gördüm. Onları sevdim, onlar da beni sevdiler. İhtiyaç olduğunu ve bir şeye yaradığımı fark ettim ve yıllardır da buradayım. Gelen giden çocuklar ve onların ihtiyaçları nedeniyle yılların nasıl geçtiğini fark edemedim. 'Duydum, gördüm, acıdım, merhamet ettim, onlardan ayrılmadım.' diye bir şey diyemem. Acımayla merhametle ilgisi yok bunun. Burayı evim gibi benimsedim. Uzun yıllar kalınca orası sizin oluyor. İşe yaradığınızı gördüğünüzde de bunu bırakıp gidemiyorsunuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman ziyaret ettiği Kayacık, Erdoğan için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanımız gençlikteki çalışmalarımı da yakinen bilir. Kendisinin de hayatının büyük bölümü Kasımpaşa'da geçti. Onların çocuk sevgisini de biliyorum. Çünkü bu mahallemizde olan bir şey. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük faydaları oldu. Onlar da bizim yapmacık olmadığımızı biliyorlar. Kendisine çok büyük saygım ve sevgim var."

Kasımpaşa, Kayacık, Çocuk, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hayatını kimsesiz çocuklara adayan Kasımpaşa'nın 'Oya Anne'si vefat etti - Son Dakika


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