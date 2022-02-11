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Son dakika: Haydar Dümen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Son dakika: Haydar Dümen hayatını kaybetti (2)

11.02.2022 13:32
Son dakika: Haydar Dümen hayatını kaybetti (2)

Son dakika gündem haberi: Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Posta gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen, 31 Ocak'tan beri özel bir hastanede kovid tedavisi görüyordu.

Dümen'in dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in  bugün 12.00'de kovid önlemleri çerçevesinde Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.

"TÜRKİYE'NİN EN RENKLİ DOKTORUYDU"Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı Covıd-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.

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Haydar Dümen, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Haydar Dümen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


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