Son Dakika: Hayvanlarının olduğu ahırdaki yangın söndürülürken ağlayarak izledi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş telef oldu. Ahırda hayvanları bulunan Ali Yavuz adlı çocuk, itfaiye ekipleri ile köylülerin alevlere müdahalesini gözyaşı dökerek, izledi.

Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi'indeki Fevzi Yavuz'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm ahırı sarınca çevredekiler, bölgeye koştu. Traktörleri ile su çeken köylüler, ilk müdahaleyi yaparken, kadınlar da elleri ile toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı. Ahırda hayvanları bulunan Ali Yavuz isimli çocuk, alevleri söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşı döktü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 7 büyükbaşın telef olduğu, 5 hayvanın ise alevlerden etkilendiği belirlendi. Hayvanlar, iş makinesiyle ahırdan çıkarıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.