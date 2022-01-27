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Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu - Son Dakika

Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu

27.01.2022 09:35
Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu

Son dakika haber: Elazığ'da hayvanlarının yemi yoğun kar yağışı sebebiyle yıkılan çadırın altında alan engelli vatandaşın yardımına jandarma koştu.

Elazığ'da hayvanlarının yemi yoğun kar yağışı sebebiyle yıkılan çadırın altında alan engelli vatandaşın yardımına jandarma koştu.

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Baskil ilçesine bağlı Yalındamlar köyünde yaşayan Mehmet Hanifi Şahin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evinin önünde hayvanlarının yemini koyduğu çadırın kar nedeniyle çöktüğünü bildirdi. Engelli vatandaşın imdadına jandarma ekipleri koştu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye giderek ilk önce çadırı kaldırarak alan temizliği yaptı. Ekipler, daha sonra kar ve tipiden dolayı yıpranan çadırı onararak yeniden kurdu.

Havaların sıfırın altında 18'lere kadar düştüğü Elazığ'da özellikle kar yağışının ilk gününden itibaren 7 gün 24 saat kar nöbeti tutan Mehmetçiğin bu hareketi yürekleri ısıttı. - ELAZIĞ

Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu
Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu

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Jandarma, Engelli, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu - Son Dakika
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