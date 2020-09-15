Son dakika... Hazine arazisindeki evin yıkımını engellemek için silahla çatıya çıkan aileyi polis ikna etti -... - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde hazine arazisi üzerine yaptıkları ev ve ahırın yıkılmasını önlemek için av tüfeğiyle çatıya çıkan aynı aileden 3 kişiyi polis ikna etti.

Belediye ekipleri, Başakpınar Mahallesi'nde imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yerlerin yıkımı için çalışma başlattı.

Mahallede 3 dönümlük hazine arazisine ev ve ahır yaptıkları iddia edilen aynı aileden H.Ç, M.Ç. ve D.Ç, yıkıma engel olmak için tüfekle çatıya çıkıp havaya ateş açarak, belediye ve olay yerine çağrılan polis ekiplerine direndi.

Belediye ekipleri yaşanan olay üzerine yıkım kararını erteledi.

Polis ekiplerince yaklaşık 2 saatlik ikna çabası sonunda çatıdan indirilen 3 kişi gözaltına alındı.