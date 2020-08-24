Son Dakika: Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı
Son dakika gündem haberi: Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 01:09
Kaynak: DHA
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