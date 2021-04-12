Son dakika haberi: Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.
(Mustafa Cenik/İHA)
Kaynak: İHA
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